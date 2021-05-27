Назначен новый глава столичной ГИБДД

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Начальником управления ГИБДД по Москве назначен бывший замглавы ГИБДД России генерал-майор полиции Александр Быков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Он сменил временно исполняющего обязанности начальника управления полковника полиции Алексея Диокина.
"На всех этапах службы Александр Игоревич проявил себя грамотным, принципиальным руководителем, обладающим высокими организаторскими способностями и большим практическим опытом", – заявил начальник ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов.
Уточняется, что Быков родился в Азербайджанской ССР в 1978 году. На службу в органы поступил в 1995 году. С 2011 года занимал руководящие должности, а в 2015 году возглавил управление дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин назначил на должность председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, бывшего зампреда комитета. Служебный контракт с ним заключен на срок полномочий мэра Москвы.
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