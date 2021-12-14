Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Павла Смелова от должности замглавы Росстата. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Смелова Павла Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе", – говорится в документе.
Известно, что Смелов работал в этой должности с декабря 2019 года.
Ранее Смелов рассказал, что около 99% россиян приняли участие во Всероссийской переписи населения. По его словам, ходили слухи, что граждане не хотели участвовать в мероприятии, однако статистика показывает, что народ активно присоединяется к переписи по всей стране.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин уволил Олега Железняка с должности главы управы района Щукино. Железняка также уволили с государственной гражданской службы Москвы. При этом он уволен по собственной инициативе.
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