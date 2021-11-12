Почти 99% россиян приняли участие во Всероссийской переписи населения

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Около 99% россиян уже приняли участие во Всероссийской переписи населения, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, ходили слухи, что граждане не хотели участвовать в мероприятии, однако статистика показывает, что народ активно присоединяется к переписи по всей стране.

"На данный момент мы уже практически переписали все население. Там 99% с небольшим уже достигнуто", – подчеркнул Смелов.

Накануне сообщалось, что за прошедшее с начала переписи время ее участниками стали 133,5 миллиона человек. Особенность нынешней переписи в России – использование цифровых технологий. Ответить на вопросы анкеты можно через госуслуги. Таким форматом воспользовались 24 миллиона человек.

Всероссийская перепись проходит с 15 октября по 14 ноября. По словам начальника управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светланы Никитиной, переписчики приходят к гражданам не три раза (согласно регламенту), а до десяти, пока не получат ответы на вопросы анкеты.

