В Росстате рассказали о новых способах участия во всероссийской переписи

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Начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина рассказала, какие новые технологии применяются при проведении всероссийской переписи населения, передает ТАСС.

"Новые способы участия в переписи оказались высоковостребованными. На портале госуслуг уже переписались более 23 миллионов человек. Перепись активно продолжалась во время нерабочих праздничных дней", – заявила специалист.

По словам Никитиной, на фоне возможного отъезда людей было принято решение посещать места жительства большее число раз, чем прописано в организационно-методологических положениях.

Согласно новым нормам, переписчики приходят к жильцам не три раза, а до десяти, пока не получат ответы на вопросы анкеты. Итоговые отметки "никого не застал дома" или "отказ от ответа" будут проставлены только по завершении переписи.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате и в виде традиционных обходов по домам.

Во Всероссийской переписи населения, по данным на конец октября, приняли участие 64 миллиона человек, сообщил глава Росстата Павел Малков. По его словам, это примерно 44% россиян.