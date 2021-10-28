Во Всероссийской переписи населения приняли участие 64 млн россиян

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Во Всероссийской переписи населения приняли участие 64 миллиона человек, сообщил глава Росстата Павел Малков. По его словам, это примерно 44% россиян. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.

"Полученная информация может лечь в основу большого количества решений – от разработки федеральных программ и проектов до принятия решений о строительстве отдельных объектов, таких как школы, больницы или детские сады", – рассказал глава Росстата.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Она продлится до 14 ноября, а в отдаленных и труднодоступных районах – до 20 декабря.

В этом году ее впервые проводят в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане могут самостоятельно на портале госуслуг, в центрах госуслуг и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.

Проживающие в РФ граждане других государств тоже могут принять участие, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале госуслуг с подтвержденным СНИЛС.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.

