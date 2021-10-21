Росстат сообщил о возможном продлении онлайн-переписи через госуслуги до 14 ноября

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В Росстате уверены, что, несмотря на введение в России нерабочих дней, Всероссийскую перепись населения удастся завершить в назначенные сроки. Но в ведомстве не исключают, что возможность заполнить переписной лист на госуслугах могут продлить до 14 ноября включительно. Об этом сообщает РИА Новости.
"По данным Росстата, около 14 миллионов россиян на текущий момент уже приняли участие в переписи, большинство из них – онлайн на портале "Госуслуги". Мы успеем завершить перепись в назначенное время. Мы рассматриваем возможность продлить электронную перепись до 14 ноября включительно", – отметил замглавы Росстата Павел Смелов и добавил, что решение о продлении примут в ближайшие дни.
Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Она продлится до 14 ноября, а в отдаленных и труднодоступных районах – до 20 декабря.
В этом году ее впервые проводят в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане могут самостоятельно на портале госуслуг, в центрах госуслуг и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.
Проживающие в РФ граждане других государств тоже могут принять участие, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале госуслуг с подтвержденным СНИЛС.
Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.
В России стартовала перепись населения
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