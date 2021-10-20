Данные 10 млн человек поданы в рамках Всероссийской переписи населения через госуслуги

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Данные 10 миллионов человек поданы через портал госуслуг в рамках Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

"Через госуслуги 4,2 миллиона человек переписали 10 миллионов членов своих домохозяйств", – говорится в сообщении.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Она продлится до 14 ноября, а в отдаленных и труднодоступных районах – до 20 декабря.

В этом году ее впервые проводят в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане могут самостоятельно на портале госуслуг, в центрах госуслуг и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.

Проживающие в РФ граждане других государств тоже могут принять участие, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале госуслуг с подтвержденным СНИЛС.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.

