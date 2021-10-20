Россияне рассказали об отношении к переписи населения

Фото: ТАСС/Александр Щербак
85% жителей РФ сообщили, что примут участие во Всероссийской переписи населения, а 89% в той или иной мере согласны с необходимостью ее проведения. Такие данные следуют из социологического опроса ВЦИОМ, проведенного в начале октября текущего года перед стартом переписи.
Среди россиян, заявивших, что примут участие в переписи, 43% сообщили, что дождутся переписчика дома, а 41% примут участие онлайн на портале госуслуг. 9% респондентов собираются посетить лично участок, 6% пока не определились с выбором формата.
Больше половины (58%) граждан РФ заявили, что будут следить за новостями о ходе Всероссийской переписи населения, а 81% опрошенных жителей будет интересно узнать о ее результатах.
Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Она продлится до 14 ноября.
В этом году перепись впервые проведут в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане могут самостоятельно на портале госуслуг, в центрах госуслуг и на стационарных участках.
Также по домам будут ходить 268 тысяч переписчиков и 25 тысяч волонтеров.
Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.
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