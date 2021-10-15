Путин призвал россиян не относиться к переписи населения формально

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Владимир Путин обратился к властям всех уровней с призывом оказывать помощь волонтерам и всем специалистам, участвующим в проведении Всероссийской переписи населения. Президент подчеркнул, что ее нельзя воспринимать как формальную процедуру. Об этом сообщает ТАСС.

"Хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность – оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие", – заявил Путин.

Сам президент принял участие в переписи на портале госуслуг, заполнив анкету и ответив на все предложенные вопросы в режиме онлайн.

15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября. В этом году перепись впервые проведут в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане могут самостоятельно на портале госуслуг, в центрах госуслуг и на стационарных участках.

Также по домам будут ходить 268 тысяч переписчиков и 25 тысяч волонтеров.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.