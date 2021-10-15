Около 1 млн россиян приняли участие в переписи населения на портале госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Порядка миллиона россиян приняли участие в переписи населения, заполнив форму на портале госуслуг, рассказал замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По его словам, еще порядка 150 тысяч анкет на портале находятся в стадии заполнения.
Как отметил замглавы Росстата Павел Смелов, Всероссийская перепись населения затронет жителей свыше 20 миллионов домов по всей стране.
"Нашим переписчикам предстоит проделать грандиозную работу и обойти 23 миллиона домов", – сказал Смелов.
Он уточнил, что помогать гражданам будут 268 тысяч переписчиков и 25 тысяч волонтеров.
15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября.
В этом году ее впервые проведут в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане могут самостоятельно на портале госуслуг, в центрах госуслуг и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.
Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.
В России стартовала перепись населения
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