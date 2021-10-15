Около 1 млн россиян приняли участие в переписи населения на портале госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка миллиона россиян приняли участие в переписи населения, заполнив форму на портале госуслуг, рассказал замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По его словам, еще порядка 150 тысяч анкет на портале находятся в стадии заполнения.

Как отметил замглавы Росстата Павел Смелов, Всероссийская перепись населения затронет жителей свыше 20 миллионов домов по всей стране.

"Нашим переписчикам предстоит проделать грандиозную работу и обойти 23 миллиона домов", – сказал Смелов.

Он уточнил, что помогать гражданам будут 268 тысяч переписчиков и 25 тысяч волонтеров.

15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября.

В этом году ее впервые проведут в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане могут самостоятельно на портале госуслуг, в центрах госуслуг и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.