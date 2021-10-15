В ГД назвали главные цели переписи населения

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева рассказала, какие задачи поможет решить Всероссийская перепись населения. Об этом сообщает News.ru.
По ее словам, перепись позволит установить категорию граждан, которые нуждаются в адресной социальной помощи, определить их возрастную группу и место жительства.
Из-за демографических потерь на фоне пандемии коронавируса данная процедура является очень своевременной, считает парламентарий. Цунаева обратила внимание на разный уровень вовлеченности граждан в цифровую экономику, из-за чего электронный способ участия в переписи не везде возможен.
"Поэтому где-то уместен электронный вариант, где-то уместно заручиться помощью переписчиков, волонтеров. Тем более если речь идет о пожилых людях. Здесь, конечно, есть риски мошенников, но, думаю, все службы нормально отработают. Уже сейчас вижу, что в соцсетях предупреждают. В этом смысле комбинированный подход", – сказала она.
Уточняется, что органы власти будут использовать данные переписи для принятия решений о развитии регионов, строительстве новых дорог и объектов инфраструктуры, а также о необходимости новых законов.
В России перепись продлится до 14 ноября.
В этом году ее впервые проведут в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане смогут самостоятельно на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.
В России стартовала перепись населения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: