В ГД назвали главные цели переписи населения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева рассказала, какие задачи поможет решить Всероссийская перепись населения. Об этом сообщает News.ru.

По ее словам, перепись позволит установить категорию граждан, которые нуждаются в адресной социальной помощи, определить их возрастную группу и место жительства.

Из-за демографических потерь на фоне пандемии коронавируса данная процедура является очень своевременной, считает парламентарий. Цунаева обратила внимание на разный уровень вовлеченности граждан в цифровую экономику, из-за чего электронный способ участия в переписи не везде возможен.

"Поэтому где-то уместен электронный вариант, где-то уместно заручиться помощью переписчиков, волонтеров. Тем более если речь идет о пожилых людях. Здесь, конечно, есть риски мошенников, но, думаю, все службы нормально отработают. Уже сейчас вижу, что в соцсетях предупреждают. В этом смысле комбинированный подход", – сказала она.

Уточняется, что органы власти будут использовать данные переписи для принятия решений о развитии регионов, строительстве новых дорог и объектов инфраструктуры, а также о необходимости новых законов.

В России перепись продлится до 14 ноября.

В этом году ее впервые проведут в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане смогут самостоятельно на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.