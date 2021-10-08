Участники цифровой переписи населения получат бонусы и подарки

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В этом году Всероссийская перепись населения пройдет в том числе в цифровом формате. Для тех, кто предпочтет заполнить анкету онлайн, Росстат совместно с партнерами переписи подготовил подарки и поощрения.
"В 2020 году мы подписали соглашение с Росстатом, а в 2021 году расширили его. Одним из итогов нашего сотрудничества стали подарки от компаний группы Сбер для участников онлайн-переписи", – рассказал вице-президент Сбербанка Михаил Чачин.
Он объяснил, что после заполнения переписного листа каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код, который необходимо будет ввести на сайте Сбера. В числе поощрений – подписка на онлайн-кинотеатр, скидка на такси или доставку еды и другие. Получить подарки можно будет и в отделениях банка.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. При этом на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, она продлится до 20 декабря.
Чтобы принять участие в переписи в электронном формате, с 15 октября по 8 ноября необходимо самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг. Заполнение цифрового переписного листа займет в среднем 23 минуты. На все вопросы, за исключением вопроса о национальности, можно будет ответить с использованием справочника или поставив галочку, при этом необязательно отвечать на все пункты анкеты.
Ранее прошло тестирование системы, которое показало, что портал "Госуслуги" во время переписи населения сможет выдержать нагрузку в 150–200 вопросов в секунду, а в сутки он сможет передавать свыше 2,5 миллиона переписных листов.
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