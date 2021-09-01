Эксперт оценил перспективы России при населении 500 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия может быть экономически благополучной при населении 500 миллионов человек, если в стране модернизировать производство, а также осуществлять грамотную экономическую политику. Такое мнение в интервью "Газете.ру" озвучил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Георгий Остапкович.

До этого Владимир Путин заявил, что население России сегодня могло бы достигать полумиллиарда человек, если бы в российской истории не произошло двух распадов страны: после революции 1917 года и при развале СССР.

"Вопрос в том, какая производительность была бы у этого населения 500 миллионов человек. Можно иметь и 1,5 миллиарда и жить с низкой производительностью, или иметь 330 миллионов человек, как в США, и они выпускали бы товаров и услуг больше или столько же, сколько весь Китай", – сказал Остапкович.

По его словам, одна из основных проблем России – низкая производительность труда. Однако это вызвано не низкой квалификацией кадров, а высоким износом оборудования, на котором крайне сложно повышать производительность. Если обеспечить модернизацию страны, то вырастет и производительность труда, считает эксперт.

Он также отметил, что большое значение в этом вопросе, помимо уровня технологий и компетенций, имеют вложения в человеческий капитал, в частности в науку, образование и здравоохранение.

Ранее стало известно, что с 15 октября по 14 ноября 2021 года пройдет Всероссийская перепись населения. Ее предварительные итоги появятся в апреле 2022 года. Окончательные итоги подведут и официально опубликуют в IV квартале 2022 года.

