Эксперт оценил перспективы России при населении 500 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия может быть экономически благополучной при населении 500 миллионов человек, если в стране модернизировать производство, а также осуществлять грамотную экономическую политику. Такое мнение в интервью "Газете.ру" озвучил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Георгий Остапкович.
До этого Владимир Путин заявил, что население России сегодня могло бы достигать полумиллиарда человек, если бы в российской истории не произошло двух распадов страны: после революции 1917 года и при развале СССР.
"Вопрос в том, какая производительность была бы у этого населения 500 миллионов человек. Можно иметь и 1,5 миллиарда и жить с низкой производительностью, или иметь 330 миллионов человек, как в США, и они выпускали бы товаров и услуг больше или столько же, сколько весь Китай", – сказал Остапкович.
По его словам, одна из основных проблем России – низкая производительность труда. Однако это вызвано не низкой квалификацией кадров, а высоким износом оборудования, на котором крайне сложно повышать производительность. Если обеспечить модернизацию страны, то вырастет и производительность труда, считает эксперт.
Он также отметил, что большое значение в этом вопросе, помимо уровня технологий и компетенций, имеют вложения в человеческий капитал, в частности в науку, образование и здравоохранение.
Ранее стало известно, что с 15 октября по 14 ноября 2021 года пройдет Всероссийская перепись населения. Ее предварительные итоги появятся в апреле 2022 года. Окончательные итоги подведут и официально опубликуют в IV квартале 2022 года.
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