Вопросы о трудовой миграции внесут в бланки переписи населения 2021 года

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Вопросы о трудовой миграции будут внесены в бланки Всероссийской переписи населения 2021 года. Ранее этот блок вопросов не был представлен, так как само по себе явление появилось недавно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росстата Павла Малкова.

По его словам, необходимо, чтобы перепись обеспечивала сопоставимость данных. Она должна показывать развитие страны. Исходя из этого большая часть вопросов не изменится. Однако, как отметил Малков, появятся некоторые новые вопросы, которые помогут более подробно оценить изменения, происходящие в обществе и экономике.

"Сейчас появилась трудовая миграция, нам она нужна более точно сейчас, потому что она стала более ярким источником данных", – отметил Малков.

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов уточнил, что вопросы о трудовой миграции будут касаться местонахождения работы человека. Он отметил, что для столицы это наиболее важно, так как это поможет оценить ежедневный приток людей из близлежащих городов и поселков на работу в Москву.

Также в перечень вопросов будут внесены изменения, касающиеся жилищных условий населения.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Перепись на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года. Окончательные итоги подведут и официально опубликуют в IV квартале 2022 года.

