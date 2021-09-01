Путин заявил, что население России могло бы достигать 500 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Население России сейчас могло бы достигнуть 500 миллионов человек. Об этом заявил Владимир Путин на встрече со школьниками в рамках поездки во Владивосток, передает RT.

По словам президента, достичь этих показателей не удалось из-за двух распадов страны в ХХ веке, произошедших после революции 1917 года, и при развале СССР.

"Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек", – пояснил российский лидер.

Владимир Путин 1 сентября прибыл во Владивосток, где примет участие в VI Восточном экономическом форуме.

Глава государства проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он также планирует провести совещание по развитию Дальневосточного федерального округа.