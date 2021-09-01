Путин заявил, что население России могло бы достигать 500 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Население России сейчас могло бы достигнуть 500 миллионов человек. Об этом заявил Владимир Путин на встрече со школьниками в рамках поездки во Владивосток, передает RT.
По словам президента, достичь этих показателей не удалось из-за двух распадов страны в ХХ веке, произошедших после революции 1917 года, и при развале СССР.
"Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек", – пояснил российский лидер.
Владимир Путин 1 сентября прибыл во Владивосток, где примет участие в VI Восточном экономическом форуме.
Глава государства проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он также планирует провести совещание по развитию Дальневосточного федерального округа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: