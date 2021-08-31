Путин подписал указы о единовременных выплатах военным и правоохранителям

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Владимир Путин подписал указы о единовременных выплатах в размере 15 тысяч рублей для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Отмечается, что выплаты должны быть осуществлены в сентябре. Они затронут военнослужащих-контрактников, курсантов профессиональных образовательных организаций, а также курсантов военных вузов, которые не заключили контракт о прохождении военной службы.

Кроме того, по 15 тысяч рублей получат сотрудники органов прокуратуры, внутренних дел, Следственного комитета, уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов, Росгвардии, а также начальствующий состав Федеральной фельдъегерской связи.

Подчеркивается, что из единовременной выплаты нельзя удерживать средства по приказу командиров, на основании решений судов и других органов.

Согласно указам, если выплаты не были осуществлены в сентябре 2021 года, их можно произвести позднее.

22 августа Путин предложил разово выплатить в среднем по 15 тысяч рублей военнослужащим по итогам 2021 года. Позднее он пояснил, что данные выплаты также получат курсанты и сотрудники правоохранительных органов.

Также президент призвал организовать в этом году дополнительную разовую выплату для всех российских пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Путин подчеркнул, что данная выплата должна коснуться всех пенсионеров без исключения, в том числе работающих и военных.