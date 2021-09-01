Путин встретился со школьниками во Владивостоке

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин во Владивостоке проводит встречу со школьниками и примет участие в VI Восточном экономическом форуме. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава государства находится во Всероссийском детском центре "Океан", где проводит приуроченную ко Дню знаний встречу со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
В тот же день президент по видеосвязи примет участие в церемонии подписания "Добровольных обязательств" компаниями, работающими в сфере защиты детей в цифровой среде, и церемонии открытия социальных образовательных объектов в Дагестане.
Также 1 сентября Путин проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
"Основные мероприятия в рамках VI Восточного экономического форума пройдут 2–3 сентября", – уточняется в материале.
Ранее Владимир Путин поздравил учащихся с новым учебным годом. Президент РФ отметил, что для первоклассников начинается совершенно новый путь в жизни, который подарит им новые знания и друзей.
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