Путин заявил об ответственности общества и бизнеса за безопасность детей

13:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Содержание онлайн-пространства очень важно для благополучия детей, и усилий государства здесь уже не достаточно. Об этом сообщил Владимир Путин во Владивостоке.
По его словам, в этой сфере дети должны быть надежно защищены, поэтому необходимо, чтобы общество и бизнес занимали активную позицию и понимали свою роль и ответственность.
Также президент выразил надежду на участие глобальных цифровых платформ в совместной работе по защите детей в интернет-среде.
"Я очень рассчитываю, что вам удастся выстроить диалог с глобальными цифровыми платформами, привлечь их к совместной работе по защите детей в цифровой среде. Такой опыт есть уже во многих странах, в том числе европейских", – заявил глава государства.
Владимир Путин во Владивостоке посетил Всероссийский детский центр "Океан", где провел приуроченную ко Дню знаний встречу со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
Также 1 сентября Путин проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
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