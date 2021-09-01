Путин заявил об ответственности общества и бизнеса за безопасность детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Содержание онлайн-пространства очень важно для благополучия детей, и усилий государства здесь уже не достаточно. Об этом сообщил Владимир Путин во Владивостоке.

По его словам, в этой сфере дети должны быть надежно защищены, поэтому необходимо, чтобы общество и бизнес занимали активную позицию и понимали свою роль и ответственность.

Также президент выразил надежду на участие глобальных цифровых платформ в совместной работе по защите детей в интернет-среде.

"Я очень рассчитываю, что вам удастся выстроить диалог с глобальными цифровыми платформами, привлечь их к совместной работе по защите детей в цифровой среде. Такой опыт есть уже во многих странах, в том числе европейских", – заявил глава государства.

Владимир Путин во Владивостоке посетил Всероссийский детский центр "Океан", где провел приуроченную ко Дню знаний встречу со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Также 1 сентября Путин проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.