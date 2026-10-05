Более 17 тыс человек вышли на старт полумарафона "Моя столица"

Фото: пресс-служба Москомспорта

Полумарафон "Моя столица", прошедший 3 и 4 октября в Москве, собрал более 17 тысяч участников и официально закрыл сезон больших беговых событий столицы. Всего с начала сезона в Москве прошли пять крупных забегов, участниками которых стали почти 80 тысяч горожан.

Среди этих мероприятий – "Музейная миля", "Кросс нации", "Московский марафон", полумарафон "Моя столица" и пятый этап серии стартов "Топски фэмили".

В субботу, 3 октября, на Университетской площади состоялись соревнования на дистанции 5 километров среди профессиональных легкоатлетов. Впервые в истории фестиваля они прошли в формате гандикапа, когда женщины стартовали на 1 минуту 17 секунд раньше мужчин. Победителем стал Владимир Никитин, он является обладателем действующих национальных рекордов на дистанциях от 1,5 до 5 тысяч метров.

На следующий день, 4 октября, состоялись забеги на 10 километров и полумарафон на 21,1 километра. Участники пробежали по маршруту Золотого кольца России – на трассе установили указатели с названиями городов беговой серии: Тутаева, Мышкина, Переславля-Залесского, Костромы, Сергиева Посада и других.

Руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев заявил, что столица прочно закрепила за собой статус лидера и главного центра любительского бега России. Беговое сообщество Москвы превышает один миллион человек, среди участников не только горожане и гости из регионов, но и атлеты из зарубежных стран.

В этом сезоне число регистраций на Московский марафон достигло 60 тысяч, а Большой фестиваль бега собрал свыше 150 тысяч жителей и гостей города. Кроме того, с апреля по сентябрь в рамках проекта "Мой спортивный район" прошло почти 1,5 тысячи бесплатных тренировок по бегу.

В парке Победы также состоялся финальный этап серии стартов на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского. Формат серии семейный, в мероприятии приняли участие 1 200 человек. В частности, были подготовлены дистанции от 500 метров для детей до 10 километров для взрослых, отдельные семейные эстафеты и прочее.

Ранее заместитель мэра Москвы Александр Горбенко отметил, что полумарафон "Моя столица" объединил более 30 тысяч участников и болельщиков из разных российских регионов. На дистанции можно было увидеть как любителей, так и сильнейших профессиональных легкоатлетов страны.

Горбенко подчеркнул, что столица выступает главным локомотивом и ключевым драйвером беговой культуры в России – Москва задает высокие стандарты в организации массовых стартов. При этом город не просто принимает масштабные события, а своим примером вдохновляет регионы.

