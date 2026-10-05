Baza: в РФ стоимость услуг тату-мастера может достигать 1 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Татуировки стали "долговой ямой" для их владельцев – на все процедуры, связанные с одной набитой картинкой, уходит приблизительно 1 миллион рублей. Об этом сообщил канал Baza в мессенджере MAX.

За год услуги тату-мастеров подорожали на 13%. Причина заключается в росте цен на расходники и аренду. Сейчас стоимость сеанса у ведущих мастеров в Москве достигает до 100–250 тысяч рублей.

В СМИ отметили, что по стране средняя цена одного посещения составила около 9 тысяч рублей. К этому также прибавляется стоимость домашнего ухода, в который включены пеленки, средства для ухода и мази. На это необходимо откладывать еще 3–5 тысяч рублей.

Еще до 10 тысяч стоит выделить на коррекцию. В особых случаях – если исправление сложное – 30 тысяч.

Однако самой дорогой услугой остается удаление тату. Средняя стоимость такого сеанса по России составила около 3 тысяч рублей, но посетить их нужно 5–10 раз. В столице цена одной процедуры приблизилась к 20 тысячам.

В результате на удаление тату может уйти в 3–4 раза больше денег, чем на то, чтобы набить. Чаще всего россияне сводят рисунки с лица и рук. Это связано с требованиями работодателей. Однако спросом также пользуются спина, грудь и поясница — с них чаще всего сводят тату, набитые в начале 2000-х.

Ранее клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что опыт воспитания жесткими родителями зачастую стоит за желанием нанести татуировку в юном возрасте.

Тату также может означать протест против какого-либо сообщества – школы или группы подростков, уточнила психолог. Кроме того, это является способом заявить о себе.