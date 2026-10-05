Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 12:13

Общество
Главная / Новости /

Baza: в РФ стоимость услуг тату-мастера может достигать 1 млн рублей

В РФ стоимость услуг тату-мастера может достигать 1 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Татуировки стали "долговой ямой" для их владельцев – на все процедуры, связанные с одной набитой картинкой, уходит приблизительно 1 миллион рублей. Об этом сообщил канал Baza в мессенджере MAX.

За год услуги тату-мастеров подорожали на 13%. Причина заключается в росте цен на расходники и аренду. Сейчас стоимость сеанса у ведущих мастеров в Москве достигает до 100–250 тысяч рублей.

В СМИ отметили, что по стране средняя цена одного посещения составила около 9 тысяч рублей. К этому также прибавляется стоимость домашнего ухода, в который включены пеленки, средства для ухода и мази. На это необходимо откладывать еще 3–5 тысяч рублей.

Еще до 10 тысяч стоит выделить на коррекцию. В особых случаях – если исправление сложное – 30 тысяч.

Однако самой дорогой услугой остается удаление тату. Средняя стоимость такого сеанса по России составила около 3 тысяч рублей, но посетить их нужно 5–10 раз. В столице цена одной процедуры приблизилась к 20 тысячам.

В результате на удаление тату может уйти в 3–4 раза больше денег, чем на то, чтобы набить. Чаще всего россияне сводят рисунки с лица и рук. Это связано с требованиями работодателей. Однако спросом также пользуются спина, грудь и поясница — с них чаще всего сводят тату, набитые в начале 2000-х.

Ранее клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что опыт воспитания жесткими родителями зачастую стоит за желанием нанести татуировку в юном возрасте.

Тату также может означать протест против какого-либо сообщества – школы или группы подростков, уточнила психолог. Кроме того, это является способом заявить о себе.

Читайте также


общество

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика