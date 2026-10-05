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05 октября, 12:07

Происшествия

В Петербурге подросток распылил перцовый баллончик в лицо ребенку

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

В Санкт-Петербурге подросток распылил перцовый баллончик в лицо 10-летнему мальчику, который отказался отдать ему и его друзьям самокат или толстовку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел на скейт-площадке. По данным полиции, группа подростков подошла к катавшемуся на самокате ребенку и потребовала отдать им самокат либо толстовку. Мальчик отказался.

"После этого один из подростков распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика, после чего вся компания скрылась с места происшествия", – говорится в сообщении.

В результате пострадавший получил химические ожоги лица и глаз. После оказания медицинской помощи 10-летнего ребенка отпустили в удовлетворительном состоянии.

Полиция проводит проверку, устанавливаются личности участников инцидента. Затем будет принято процессуальное решение.

Ранее в Новосибирске было возбуждено дело о хулиганстве после инцидента на детской площадке, где мальчик брызнул перцовым баллончиком в лицо девочке.

Предварительно известно, что на площадке находилась компания подростков в возрасте от 13 до 15 лет. В какой-то момент мальчик перешел к оскорблениям девочек, а потерпевшая заступилась за своих подруг.

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