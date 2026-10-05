Причиной смерти певца Леонида Телешева стала онкология

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Причиной смерти автора-исполнителя русского шансона, поэта и композитора Леонида Телешева стала онкология. Об этом ТАСС сообщил певец Паскаль (настоящее имя – Павел Титов).

О смерти Телешева стало известно ранее. Артист скончался 4 октября в возрасте 64 лет.

Телешев являлся лауреатом премии "Шансон года" и выступал на "Славянском базаре". Он известен своими песнями "Девочка на белом мерседесе" и "Друзьям".

Артист с юности дружил со своим коллегой Михаилом Кругом. В 1992 году Телешев спонсировал записи альбома "Жиган-лимон", а позже стал одним из первых слушателей композиции "Владимирский централ".

Исполнитель также помог певице и супруге Круга Ирине Круг сделать первые шаги на сцене, предоставив ей свою студию. Еще он записал с ней несколько дуэтов.