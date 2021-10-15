В Росстате рассказали, как отличить переписчиков от мошенников

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Основными отличительными признаками переписчиков Всероссийской переписи населения станут удостоверение и одежда, сделанная специально для них. Это позволит отличить их от мошенников, сообщил замруководителя Росстата Павел Смелов на пресс-конференции в ТАСС.
Смелов уточнил, что у переписчиков есть специально выпущенный под перепись шарф, удостоверение с водяными знаками, которое действует при предъявлении паспорта, светоотражающий жилет, обеспечивающий безопасность в темное время суток, и фирменная сумка Росстата, которую нигде нельзя купить.
Отмечается, что в общей сложности для переписи россиян будут задействованы 268 тысяч переписчиков и 25 тысяч волонтеров.
"У нас также задействованы волонтеры. Они будут помогать людям получать информацию о том, как и где можно пройти перепись. Помимо наемного персонала, вся наша система – 16,5 тысячи человек – трудится беспрестанно уже несколько лет, чтобы это мероприятие состоялось", – рассказал замруководителя Росстата.
Смелов напомнил, что сейчас в 61-й стране мира идет очередной всемирный раунд переписей, который должен охватить 97,5% населения планеты. В России это уже 12-я перепись за всю историю, добавил эксперт.
В пятницу, 15 октября, стартовала Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября.
В этом году ее впервые проведут в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане смогут самостоятельно на портале госуслуг, в центрах госуслуг и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.
В России стартовала перепись населения
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