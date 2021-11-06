Чеченская Республика первой в России завершила перепись населения

Фото: ТАСС/Елена Афонина
В Чечне завершилась перепись населения. Об этом сообщил руководитель Чеченстата Рамзан Дигаев, передает РИА Новости.
"Чеченская Республика стала первым и единственным регионом России, завершившим на 100% перепись населения", – рассказал Дигаев.
Для проведения переписи в регионе разместили 457 переписных и стационарных участков. В общей сложности в переписи задействовали 3 238 человек, из них 2 741 переписчиков.
Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Она продлится до 14 ноября, а в отдаленных и труднодоступных районах – до 20 декабря.
В этом году ее впервые проводят в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане могут самостоятельно на портале госуслуг, в центрах госуслуг и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.
Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.
В России стартовала перепись населения
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