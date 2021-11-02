Онлайн-перепись на портале госуслуг продлена до 14 ноября

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Россияне смогут принять участие в переписи населения на портале госуслуг до 14 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.
По словам замруководителя Росстата Павла Смелова, было решено дать людям дополнительную неделю для прохождения переписи в онлайн-формате.
"В связи с введением ограничительных мер во всех субъектах РФ у нас произошел ежедневный прирост переписавшихся на платформе госуслуг", – подчеркнул Смелов.
К настоящему времени в переписи уже приняли участие 63% граждан – около 90 миллионов человек. При этом 20 миллионов граждан воспользовались услугой в онлайн-формате.
Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Она продлится до 14 ноября, а в отдаленных и труднодоступных районах – до 20 декабря.
В этом году ее впервые проводят в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане могут самостоятельно на портале госуслуг, в центрах госуслуг и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.
Проживающие в РФ граждане других государств тоже могут принять участие, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале госуслуг с подтвержденным СНИЛС.
Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.
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