Песков оценил электронный формат участия в переписи населения в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки электронный формат участия в переписи населения является предпочтительным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что Владимир Путин принял участие в переписи именно в цифровом формате.
"Все-таки электронный формат переписи в условиях такого обострения эпидемии, конечно, наиболее предпочтителен, легок и адекватен", – цитирует Пескова ТАСС.
Также представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что переписчики якобы заполняют данные о гражданах вместо них самих.
"Если такие частичные проявления, отдельные случаи имеют место быть, то, конечно, это самый серьезный повод принять меры, чтобы это не допускалось", – подчеркнул Песков, добавив, что это неприемлемо.
Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Она продлится до 14 ноября, а в отдаленных и труднодоступных районах – до 20 декабря.
В этом году ее впервые проводят в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане могут самостоятельно на портале госуслуг, в центрах госуслуг и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.
Проживающие в РФ граждане других государств тоже могут принять участие, для этого они должны иметь учетную запись иностранного гражданина на портале госуслуг с подтвержденным СНИЛС.
В России стартовала перепись населения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: