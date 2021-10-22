Песков оценил электронный формат участия в переписи населения в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки электронный формат участия в переписи населения является предпочтительным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Владимир Путин принял участие в переписи именно в цифровом формате.

"Все-таки электронный формат переписи в условиях такого обострения эпидемии, конечно, наиболее предпочтителен, легок и адекватен", – цитирует Пескова ТАСС.

Также представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что переписчики якобы заполняют данные о гражданах вместо них самих.

"Если такие частичные проявления, отдельные случаи имеют место быть, то, конечно, это самый серьезный повод принять меры, чтобы это не допускалось", – подчеркнул Песков, добавив, что это неприемлемо.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Она продлится до 14 ноября, а в отдаленных и труднодоступных районах – до 20 декабря.

В этом году ее впервые проводят в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане могут самостоятельно на портале госуслуг, в центрах госуслуг и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.

Проживающие в РФ граждане других государств тоже могут принять участие, для этого они должны иметь учетную запись иностранного гражданина на портале госуслуг с подтвержденным СНИЛС.