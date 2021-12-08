Путин повысил в звании двух заместителей главы СК РФ

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Владимир Путин повысил в звании двух заместителей главы Следственного комитета РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Первому заместителю главы СК РФ Эдуарду Кабурнееву присвоено звание генерал-полковника, а заместителю Сергею Горяйнову – генерал-лейтенанта.
Кроме того, звания генерал-майора получили руководитель следственного управления СК РФ по Москве Андрей Стрижов и трое других сотрудников СК в регионах.
Также Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника заместителю министра обороны Юнус-Беку Евкурову.
Ранее Путин снял Александра Калашникова с должности директора ФСИН. На этот пост глава государства назначил замглавы МВД РФ Аркадия Гостева.