Путин повысил в звании двух заместителей главы СК РФ

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Владимир Путин повысил в звании двух заместителей главы Следственного комитета РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Первому заместителю главы СК РФ Эдуарду Кабурнееву присвоено звание генерал-полковника, а заместителю Сергею Горяйнову – генерал-лейтенанта.

Кроме того, звания генерал-майора получили руководитель следственного управления СК РФ по Москве Андрей Стрижов и трое других сотрудников СК в регионах.

Также Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника заместителю министра обороны Юнус-Беку Евкурову.

Ранее Путин снял Александра Калашникова с должности директора ФСИН. На этот пост глава государства назначил замглавы МВД РФ Аркадия Гостева.

