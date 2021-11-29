Собянин назначил семерых новых членов МГИК

21:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин назначил семерых членов МГИК с правом решающего голоса, соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Из документа следует, что членами МГИК назначены Игорь Аленькин (партия "Зеленая альтернатива"), Станислав Вавилов (партия "Гражданская Платформа") и Юрий Ермолов (от МГИК).
Также членами МГИК стали Ольга Кириллова, выдвинутая ЦИК РФ, Рима Кузнецова, выдвинутая Советом депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, Владимир Попов от Совета депутатов муниципального округа Рязанский и Фаяс Халилулин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").
Ранее сообщалось, что нового председателя Московской городской избирательной комиссии планируется выбрать в первой половине декабря. Действующий состав МГИК будет работать до декабря с Юрием Ермоловым в качестве председателя.
До этого глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что Ермолов решил покинуть свой пост. Она уточнила, что это его собственное решение. При этом Ермолов останется членом столичной комиссии.
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