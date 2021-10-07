ЦИК больше не будет транслировать видео с участков в интернете во время выборов

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ЦИК больше не будет транслировать записи с установленных на избирательных участках во время выборов камер видеонаблюдения. О принятом решении на заседании в Совфеде заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает ТАСС.

По ее мнению, подобная практика небезопасна в эпоху кибератак.

"Когда у нас истерили несколько человек, что надо это все выносить в глобальную мировую сеть, мы этого больше делать не будем, не надо сравнивать с 2012 годом, когда не было таких информационных войн и не было такого уровня кибератак", – пояснила Памфилова.

Ранее президент "Ростелекома" Михаил Осеевский рассказал о совместном с ЦИК изучении возможности внедрения искусственного интеллекта в видеонаблюдение за выборами. Он отметил, что система ИИ не заменит живых наблюдателей, но облегчит работу по выявлению различных нарушений в ходе голосования.

