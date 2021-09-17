Приложение "Мобильный наблюдатель" для работы на выборах в Москве скачали 5,5 тыс раз

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Заместитель главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух рассказал о работе приложения "Мобильный наблюдатель", передает ТАСС.

"Новое средство коммуникации с наблюдателями – специальное приложение, которое было разработано для Android и iOS. Скачиваний оказалось поровну – по 2,7 тысячи, всего – порядка 5,5 тысячи", – заявил специалист.

По словам Массуха, число скачиваний увеличится за счет ротации наблюдателей. 17 сентября на участках было задействовано порядка 3 тысяч волонтеров, на следующий день их заменят другие.

Замглавы Общественного штаба объяснил, что приложение позволяет наблюдателям на местах оперативно связываться с представителями организации. В нем также содержится справочная информация по проведению выборов.

Программное обеспечение проверяет наличие наблюдателей на местах. С помощью всплывающих уведомлений они обязаны отмечаться на участках. Представитель Общественного штаба отметил, что присутствие на данный момент колеблется в пределах 87–96% в зависимости от округа.

Илья Массух добавил, что приложение работает стабильно, несмотря на осуществляемые внешние атаки.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.