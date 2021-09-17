"Ростелеком" и ЦИК изучат возможность внедрения ИИ в видеонаблюдение на выборах

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский рассказал о совместном с ЦИК изучении возможности внедрения искусственного интеллекта в видеонаблюдение за выборами. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы обсудили с ЦИК и договорились, что мы начнем научно-исследовательскую работу по внедрению в системы видеоконтроля и видеонаблюдения программ на основе искусственного интеллекта", – сказал Осеевский.

Он отметил, что система ИИ не заменит живых наблюдателей, но облегчит работу по выявлению различных нарушений в ходе голосования.

Ранее заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Ольга Кириллова заявила, что сообщения о нарушениях на избирательных участках во время голосования в Москве не подтвердились.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

