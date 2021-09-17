На выборах в Москве онлайн проголосовали более 40% зарегистрированных участников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На думских выборах в Москве дистанционно проголосовали уже более 848 тысяч человек, что превышает 40% от всех зарегистрированных онлайн-избирателей, рассказал руководитель столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Об этом сообщает ТАСС.

"На 15:00 по московскому времени проголосовал 848 231 человек, это более 40% от общего числа записавшихся на дистанционное электронное голосование", – заявил он.

Венедиктов напомнил, что всего в Москве зарегистрировано 2,014 миллиона онлайн-избирателей.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.