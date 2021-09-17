Военнослужащий рассказал, как проходит голосование на выборах в Госдуму у военных

Одними из первых на избирательные участки пришли проголосовать военнослужащие



Одними из первых на избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму пришли военнослужащие, несущие круглосуточное дежурство. По традиции голосовали они вместе с женами и детьми.

"Немножко собралась у нас очередь в связи со спецификой несения нашей службы – это ежедневно определенное количество людей, заступающих на боевое дежурство, поэтому смена в 10:00. В связи с этим смена пришла проголосовать до заступления, а вторые (заступающие. – Прим. ред.) после 10 пришли голосовать, после смены, чтобы потом спокойно уйти домой на отдых", – рассказал помощник начальника национального центра управления обороной РФ Юрий Ярошенко.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Государственной думы. Министр сделал это на избирательном участке, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

