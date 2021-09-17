На избирательных участках работают около 100 тыс общественных наблюдателей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

На избирательных участках, где в настоящий момент проходят выборы в Госдуму, работают около 100 тысяч независимых общественных наблюдателей, рассказал глава координационного совета Общественной палаты по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. Об этом сообщает ТАСС.

"Порядка 100 тысяч независимых общественных наблюдателей находятся на избирательных участках. Во всех общественных центрах, общественных штабах, центрах видеонаблюдения по все стране также находятся наши волонтеры", – сказал он.

Также, по его словам, сотни общественных наблюдателей работают на избирательных участках за рубежом.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.