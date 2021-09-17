В ЦИК заявили, что дистанционное электронное голосование проходит штатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дистанционное электронное голосование осуществляется штатно и без сбоев, россияне проявляют высокий интерес к данной форме волеизъявления, заявил член Центризбиркома Антон Лопатин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все проходит в штатном режиме, без сбоев. Несмотря на то что голосование идет всего около двух часов, уже наблюдается высокий интерес к нему", – сказал он.

По словам Лопатина, явка по онлайн-голосованию традиционно высокая, поскольку его участники заранее подают заявки и проходят необходимые проверки.

"Жалоб или замечаний тоже не выявлено, работает территориальная избирательная комиссия по дистанционному электронному голосованию, техническая группа, созданная при ЦИК", – уточнил он.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.