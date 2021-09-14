Памфилова рассказала о системе видеонаблюдения за выборами в Госдуму

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в России создана тотальная система видеонаблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас фактически сейчас тотальное видеонаблюдение. Практически 96% избирательных участков охвачены камерами видеонаблюдения и иными видами видеорегистрации", – рассказала специалист.

Памфилова добавила, что ЦИК будет транслировать явку на выборах в Госдуму в онлайн-режиме. Для этого в дни выборов 17-19 сентября запустят соответствующий информационный центр.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.