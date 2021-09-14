Москвичи подали на онлайн-выборы в Госдуму 2,3 миллиона заявок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи подали более 2,3 миллиона заявок на участие в онлайн-голосовании на парламентских выборах, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что все желающие могли подать заявку на участие в электронном голосовании на mos.ru и портале госуслуг.

В настоящее время проходит финальный подсчет и проверка поданных заявлений.

Все заявки тщательно проверяют в Центризбиркоме России и других ведомственных организациях. Процедура нужна для сопоставления указанных в заявке данных с реестром избирателей.

Онлайн-голосование будет доступно с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Жители столицы будут выбирать депутатов Госдумы и Мосгордумы в избирательных округах № 19 и 37, а также муниципальных депутатов в Щукине, отмечается на портале мэра и правительства Москвы.

Для голосования необходимо будет зайти в личный кабинет на mos.ru и перейти на соответствующую страницу, например, выбрав спецпроект о выборах, а затем нажать кнопку "Проголосовать". Кроме того, можно кликнуть по баннеру на главной странице mos.ru или воспользоваться каталогом услуг.

Для загрузки электронного бюллетеня необходимо будет ввести цифровой код из СМС, а затем поставить галочку в выбранной графе и нажать кнопку "Проголосовать".

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.