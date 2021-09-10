Москвичам ответили на главные вопросы об онлайн-голосовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителям столицы ответили на главные вопросы об онлайн-голосовании. Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября, в семи регионах можно будет проголосовать электронно.

Как проверить статус заявления на онлайн-голосование?

Все заявления участников в онлайн-голосовании проходят многоступенчатую проверку. Посмотреть статус заявления можно на портале mos.ru, авторизовавшись и перейдя в раздел "Заявки" в личном кабинете. На вкладке "Статусы по услугам" должно будет появиться уведомление, где и будут отображены данные о том, на какой стадии находится проверка заявления.

Также узнать об этапе проверки можно и из электронных писем. Они приходят на каждом шаге регистрации до включения в список голосующих онлайн, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Почему могут отказать в регистрации на электронное голосование?

Узнать, почему поступил отказ в регистрации, можно из уведомлений, которые появляются в личном кабинете на портале mos.ru, или из электронных писем. Обычно пользователи могут получить отказ из-за неправильного заполнения полей в профиле. Если ошибку легко исправить (просто заполнив поле с адресом регистрации), то пользователь сможет подать заявление заново до 23:59 13 сентября. Если остались вопросы, то можно связаться по телефону +7 (495) 539-56-56 или отправить письмо с вопросом на электронную почту support-vybory@mos.ru.

Если пройти регистрацию на онлайн-голосование не получилось, можно будет проголосовать на избирательном участке. Найти свой участок можно здесь.

Почему не приходит СМС с кодом подтверждения для отправки заявления?

Код из СМС нужно ввести при подаче заявления на онлайн-голосование. Как уточняют специалисты, иногда сообщение приходит с задержкой. Это не связано с работой системы онлайн-голосования. Это может происходить из-за того, что каждый запрос должен пройти многоступенчатую проверку и лишь затем будет отправлен сотовому оператору. Если сообщение не приходит, надо подождать. Код будет доступен в течение 10 минут, после этого его можно запросить заново.

Необходимо также удостовериться, что на номере телефона не стоит запрет на прием СМС c буквенных номеров. Для этого нужно обратиться к своему оператору.

Что означает статус "Услуга оказана" в личном кабинете на mos.ru?

Данный статус означает, что заявление на участие в онлайн-голосовании успешно прошло предварительную проверку. После закрытия регистрации начнется окончательная проверка всех поданных заявлений.

Как получить приз для голосующих электронно?

Участники голосования в предстоящих выборах будут автоматически занесены в список тех, кто принимает участие в розыгрыше "Миллион призов". Среди призов – однокомнатная квартира в Москве, машина или до 100 тысяч призовых баллов. Их можно будет потратить на покупки в магазинах одежды, обуви, товаров для дома, техники, аптеках и цветочных магазинах. Также призовыми баллами можно будет оплатить ужин в кафе или билет на киноконцерт.

Розыгрыш пройдет с 18 по 20 сентября. Победителям сообщат о выигрыше по СМС.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

