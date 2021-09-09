В тестировании системы онлайн-голосования приняли участие почти 118 тыс человек

Финальное тестирование системы онлайн-голосования прошло в штатном режиме. В нем приняли участие почти 118 тысяч человек. Такие результаты по итогам проверки опубликовали в Центизбиркоме.

Всего же заявки на участие в тестировании подали почти полмиллиона избирателей. Специалисты отмечают, что интерес к дистанционному электронному голосование очень большой. В Москве регистрация в системе была открыта 2 августа и на данный момент уже больше 1,5 миллиона москвичей выразили желание проголосовать онлайн.

Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить три дня – 17, 18 и 19 сентября. Своих кандидатов выдвинули 14 политических партий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.