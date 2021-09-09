В Москве запустили акселератор для стартапов в сфере здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти совместно с сетью частных клиник "Медси" запускают программу-акселератор для стартапов в сфере здравоохранения. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня стартует наша совместная с "Медси" акселерационная программа для стартапов в сфере здравоохранения. <...> Для Москвы это первый подобный опыт – лучшие участники смогут запустить пилоты на базе столичных государственных медучреждений, а также на базе крупнейшей сети частных клиник", – сказала она в ходе IV Форума социальных инноваций регионов.

По словам заммэра, программа выгодна всем сторонам: стартапы получают возможность протестировать свои разработки, а медучреждения – возможность пользоваться передовыми технологиями. В числе направлений, предусмотренных акселератором, применение анализ больших данных и искусственного интеллекта при принятии врачебных решений, сервисы превентивной медицины, удаленного мониторинга состояния пациентов и другие.

Принять участие в программе могут как российские, так и зарубежные компании. Подать соответствующую заявку необходимо в период с 9 сентября по 25 октября. Три лучших проекта смогут получить компенсацию затрат на пилотирование в размере двух миллионов рублей.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что до 24 сентября в столице открыт прием заявок на участие в технологическом конкурсе SaaS Factory. В рамках него компаниям потребуется представить готовый инновационный продукт или MVP (минимально жизнеспособный продукт) в одной из восьми возможных сфер, в частности, кибербезопасности или автоматизации бизнес-процессов. Победители станут участниками Московского инновационного кластера.

