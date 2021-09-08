Сергунина рассказала о проекте "Карта инновационных решений" для технологического бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С момента запуска столичной онлайн-платформы "Карта инновационных решений" предприниматели представили на ней свыше 2,6 тысячи технологичных разработок, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Онлайн-платформа работает в столице с сентября 2020 года. Ее создали с целью привлечь внимание к российским инновациям, помочь предпринимателям рассказать о себе, заинтересовать покупателей, оказать содействие потенциальным инвесторам и заказчикам в поиске подходящих устройств и сервисов.

"Сегодня на платформе можно найти более 2,6 тысячи технологичных решений. Почти две трети из них созданы московскими компаниями. Основная часть проектов относится к сферам торговли, услуг, здравоохранения и безопасности. В тройку самых популярных направлений входят искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

У каждого продукта на онлайн-платформе есть своя карточка. В ней указаны полезные свойства и преимущества, а также контакты разработчика. Часть учетных записей дополнена фотографиями, видеоматериалами и презентациями.

Чтобы найти на платформе нужную разработку, следует открыть раздел "Каталог решений" и выбрать одну из сфер. Среди них "Торговля и услуги", "Туризм и отдых", "ЖКХ", "Здравоохранение", "Безопасность", "Образование и кадры", "Строительство и капитальный ремонт", "Социальное обеспечение", "Экология" и "Транспорт и мобильность".

В случае необходимости можно сузить критерии поиска, указав определенные теги. Также можно выбрать определенный тип технологии и рыночную нишу.

В этом году на онлайн-платформе появился раздел "Городские запросы", где столичные ведомства оставляют запросы на инновационные разработки, чтобы познакомиться с современными решениями. Также на "Карте инновационных решений" есть раздел "Спецпроекты". Там содержатся тематические обзоры российских и международных разработок.

Пользователей платформы приглашают ознакомиться с подборками, посвященными решениям для умного города, инновациям в социальной сфере, лучшим мировым практикам по борьбе с распространением COVID-19 и другими.

В марте раздел "Карта инновационных решений" стал доступен на портале Московского инновационного кластера. Оператором карты является Агентство инноваций Москвы. Оно объединяет представителей власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению высокотехнологичных проектов в столице.

Ранее стало известно, что цифровую платформу Московского инновационного кластера модернизировали. Для предпринимателей доступны пять разделов – "Кластер", "Сервисы", "Программы развития", "Меры поддержки" и "Мероприятия". В первом опубликована информация о том, как стать участником проекта и какие возможности открывает сервис.

В середине декабря прошлого года Московский инновационный кластер начал работать с физическими лицами. Теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера.

