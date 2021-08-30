Сергунина: в столице до 24 сентября открыт прием заявок на конкурс SaaS Factory

09:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве стартовал прием заявок на технологический конкурс SaaS Factory. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Проект запущен Московским инновационным кластером.
"Для предпринимателей участие в конкурсе – возможность привлечь внимание крупных игроков рынка, получить инвестиции, запустить пилотное тестирование и впоследствии масштабировать свой проект. А корпорации-партнеры могут найти подходящие под их задачи инновационные разработки", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Для участников предусмотрены несколько направлений. Так, Automation предусмотрено для компаний, которые разрабатывают системы для автоматизации бизнес-процессов, а "Кибербезопасность" подойдет для компаний, работающих в области цифровой безопасности и защиты ИТ-инфраструктуры. Всего открыто восемь треков.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 сентября. Представить потребуется готовый продукт или MVP (минимально жизнеспособный продукт). Компании-победители станут участниками Московского инновационного кластера.
Ранее в столице начали принимать заявки на участие в конкурсе на соискание премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". В рамках состязания предлагается создать цифровые решения для улучшения городской среды и повышения комфорта жителей.
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