Сергунина: в Москве открыт прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице начали принимать заявки на участие в конкурсе на соискание премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". В этом году соревнование снова проведут в онлайн-формате. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Участникам предлагается создать цифровые решения для улучшения городской среды и повышения комфорта жителей.

"В прошлом году проект объединил больше 350 команд из 76 регионов России. В этом году вместе с российскими специалистами мы приглашаем к участию представителей других стран", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

На официальном сайте конкурса до 22 октября участники могут оставить заявку, выбрав задачу. С этого года соревнование будет состоять из отборочного и финального этапов.

Для начала нужно будет представить прототипы, созданные для решения одной из 10 актуальных городских задач. В финал выйдут 100 лучших команд, где они представят проекты в формате питч-сессии. Коллективы, создавшие 10 лучших ИТ-решений, получат по одному миллиону рублей.

"На конкурсе есть задачи, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса. Например, нужно создать персонализированный рекомендательный сервис, предлагающий стартапам доступные меры поддержки от правительства Москвы, частных и государственных корпораций, акселераторов и венчурных фондов", – пояснил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее Сергей Собянин принял решение о проведении конкурса на присуждение туристической премии "Путеводная звезда".

Для участников представлены следующие категории – "Проживание", "Досуг", "Гастрономия", "Медиа", "Комфорт и впечатления", а также новая в этом году – TravelTech по IT-решениям в туризме. Прием заявок начнется в октябре, а церемонию награждения планируют провести в декабре.