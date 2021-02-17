Свыше 50 проектов прошли испытания в рамках программы тестирования инноваций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 50 технологических проектов успешно прошли испытания в рамках программы тестирования инноваций, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"С момента запуска программы испытания успешно прошли больше 50 технологичных проектов. Еще около 30 пока в процессе. Разработчикам сейчас доступно 108 площадок для тестирования современных решений. Они представляют такие направления, как информационные технологии, образование и медицина, строительство, торговля и услуги, промышленность и другие. В этом году планируется провести не менее 40 испытаний", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Так, компанией "Экзопласт" был создан медицинский комплекс для реабилитации людей с неврологическими патологиями. В 2018 году сотрудники также разработали роботизированный комплекс экзоскелета кисти, присвоив ему название "Экзокисть-2". Комплекс помогает пациентам после инсульта и детям в ДЦП восстановить двигательную функцию рук с помощью мысленных команд.

"Основная идея – в сочетании активного намерения пациента совершить движение и концентрации на ощущениях от парализованной и сохраненной руки с реальным выполнением этого движения", – пояснил один из ведущих разработчиков проектов "Экзокисть-2" Павел Бобров.

В настоящее время компания готовится запустить в серийное производство "Экзокисть-3". Организация является участником Московского инновационного кластера, благодаря чему имеет помещение в одном из столичных технопарков.

А компания "Мобильные медицинские технологии" разработала платформу, благодаря которой родители могут в круглосуточном режиме дистанционно получить консультацию врача. В пилотном тестировании платформы второго поколения "ММТ Про-2" участвовали специалисты научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий.

Еще одним проектом, разработанным в рамках программы, стало изобретение "Звуковое зрение" московской компании vOICe vision. Устройство состоит из очков с видеокамерой и программным обеспечением, которые позволяют людям с нарушенным зрением самостоятельно двигаться в пространстве.

"Изображение с камеры очков поступает в специализированное программное обеспечение и преобразуется в особый звук, который поступает незрячему человеку через наушники костной проводимости. У человека, который прошел обучение, появляется способность воспринимать в этом звуке закодированное изображение. Мозг раскодирует его в образы и человек начинает воспринимать окружающее пространство, не ощупывая его, и передвигаться без посторонней помощи", – рассказал лидер команды vOICe vision Игорь Трапезников.

А компания "Мост-Информ" создала образовательный 3D-квиз, который знакомит с достопримечательностями страны. К платформе уже подключились детские технопарки "Кванториум" почти из 20 регионов страны, которые используют платформу в образовательном процессе.

"В 2018 году мы познакомились в "Сколкове" с детским технопарком "Кванториум". На тот момент мы реализовывали другой проект, который был создан для работы с российскими музейными комплексами и позволял делать квест-викторины в панорамах на 360 градусов. Возникла идея адаптировать эту платформу для детской аудитории", – отметил руководитель компании Денис Пресняков.

Еще одним инновационным проектом стал Surfancy, который позволяет преобразить любую большую поверхность в сенсорный экран. Система представляет собой небольшие планки-излучатели, которые крепятся на подходящую область на расстоянии до шести метров друг от друга. После подключения к компьютеру между ними образуется сенсорное поле, реагирующее на прикосновения.

Ранее стало известно, что единое хранилище данных (ЕХД) Москвы вошло в топ-100 лучших идей конкурса "Сильные идеи для нового времени" форума Агентства стратегических инициатив. ЕХД представили на конкурсе по направлению "Новая технологическая стратегия".

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что анализ больших данных и ключевых макро- и микроэкономических показателей позволяет вовремя выявлять экономические тренды, прогнозировать серьезные изменения, эффективнее работать.