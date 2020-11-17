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Общество

10:33

Единое хранилище данных Москвы попало в сотню лучших идей инновационного конкурса

технологии город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Единое хранилище данных (ЕХД) Москвы вошло в топ-100 лучших идей конкурса "Сильные идеи для нового времени" форума Агентства стратегических инициатив, который проходил в столице с 11 по 13 ноября. ЕХД представили на конкурсе по направлению "Новая технологическая стратегия". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В форуме участвовали представители органов власти, бизнеса, инноваторы и эксперты. Конкурсный отбор проводился на платформе форума в сентябре и октябре.

Около 15 тысяч идей поступило на участие в конкурсе по семи направлениям.

По итогам конкурса было отобрано 300 идей, которые разделили на три категории. ЕХД попало в первую сотню предложений, которые получат поддержку как соответствующие стратегическим целям развития страны.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что анализ больших данных и ключевых макро- и микроэкономических показателей позволяет вовремя выявлять экономические тренды, прогнозировать серьезные изменения, эффективнее работать.

ЕХД является базой показателей социально-экономического положения столицы и российских регионов.

Ранее стало известно, что столичную программу пилотного тестирования инновационных решений номинировали на премию World Summit Awards 2020. Речь идет о масштабном конкурсе инновационных и цифровых инициатив, который пройдет в рамках Мирового саммита ООН по информационному обществу.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что международные эксперты признали программу лучшей в России в категории "Государственное управление и взаимодействие с гражданами". По ее словам, номинантов оценивают эксперты более чем из 180 государств по семи критериям.

Кроме того, Москва заняла восьмое место среди 36 ведущих мегаполисов мира в рейтинге инновационной привлекательности городов.

По показателю цифрового развития российская столица оказалась на первом месте. Директор Центра "Российская кластерная обсерватория" ВШЭ Евгения Куценко привел в пример столичные технопарки и самый крупный в мире Московский инновационный кластер, который объединяет свыше 17 тысяч инновационных предприятий.

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