Собянин принял решение о проведении конкурса турпремии "Путеводная звезда"

09:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин принял решение о проведении конкурса на присуждение туристической премии "Путеводная звезда". Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
В этом году лауреаты премии будут определены путем онлайн-голосования на "Активном гражданине". Для участников представлены следующие категории – "Проживание", "Досуг", "Гастрономия", "Медиа", "Комфорт и впечатления", а также новая в этом году – TravelTech по IT-решениям в туризме. Прием заявок начнется в октябре, а церемонию награждения планируют провести в декабре.
Утвержденная в 1999 году премия "Путеводная звезда" – это профессиональный конкурс предприятий туристической и гостиничной индустрии Москвы. Ее цель – повышение качества туристского и экскурсионного сервиса, гостиничного обслуживания, оценки эффективности новаторских методов в отрасли, формирования положительного имиджа города как мирового туристского центра.
В мае Сергей Собянин вручил московским предпринимателям ежегодные премии "Прорыв года". Итоги конкурса подводились за 2020 год. Для участия в нем было подано более 4,4 тысячи заявок. Победителями стали 10 компаний.
Мэр вспомнил о трудностях, с которыми столкнулись предприниматели из-за пандемии, отметив, что не весь бизнес выжил, однако те, кто справился с пандемией, двигаются вперед благодаря своему мужеству и энергии.
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