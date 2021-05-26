Собянин вручил московским предпринимателям премии "Прорыв года"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Представители столичного бизнес-сообщества получили ежегодные предпринимательские премии "Прорыв года". Их вручил Сергей Собянин.

Градоначальник вспомнил о трудностях, с которыми столкнулись предприниматели из-за пандемии. Мэр отметил, что правительство столицы ставило перед собой задачу не допустить роста заболеваемости и при этом обеспечить бизнес работой.

"К сожалению, не все предприятия выжили, не все чувствуют себя после таких серьезных ударов прекрасно, но тем не менее в основе своей московский бизнес выжил и двигается вперед во многом благодаря вам, вашей энергии, вашим усилиям, вашему мужеству", – сказал мэр.

Итоги конкурса подводились за 2020 год. Для участия в нем было подано более 4,4 тысячи заявок. Победителями стали 10 компаний.

Участникам доступны 10 номинаций – "Молодой предприниматель года", "Мама – успешный предприниматель года", "Социальный предприниматель года" и ряд других. Помимо ранее установленных, были добавлены две новые категории – "Креативный предприниматель года" и "Цифровой предприниматель года".

Ранее Собянин встретился с представителями бизнес-сообщества города в новом центре обучения предпринимательским навыкам и компетенциям "Бизнес.Техноград" на ВДНХ. В ходе встречи мэр столицы затронул тему создания Совета предпринимателей столицы.