Эксперт назвал минимальную сумму для открытия собственного бизнеса в РФ

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Бизнес-тренер Дамир Каримов рассказал Москве 24, с чего стоит начать открытие своего дела и какая сумма необходима бизнесмену для стартапа в России.

Ежегодно 26 мая в стране отмечают День российского предпринимательства. Обычно в этот праздник проходят выставки, презентации, обучающие семинары, консультации, тренинги, круглые столы и другие мероприятия для бизнесменов.

По словам эксперта, начать можно с любой суммы, даже со 100 рублей. При этом гораздо важнее желание сделать что-то новое и воплотить свою идею, подчеркнул Каримов.

"Если мы говорим про предпринимательство как образ жизни, то, конечно, дело не столько в деньгах, сколько в готовности человека к изменению. Часто бывает так, что он тратит большое количество денег на тестирование, составление гипотез, создание сайта, аренду офиса и так далее, но теряет эти деньги и приходит к тому, что можно было сразу начинать действовать и зарабатывать", – пояснил бизнес-тренер.





Дамир Каримов бизнес-тренер Предпринимательство в классическом виде – это когда ты что-то делаешь и у тебя начинает получаться. Пока не начнешь, ты не узнаешь. Порой начальные идеи трансформируются – и ты можешь прийти в совсем другую точку.

Эксперт также посоветовал найти партнеров для открытия бизнеса, если будущий предприниматель любит работать в команде.

"Команда – это здорово, это большая сила и большой ресурс. Если есть сильные идеи, то зачастую первый капитал – это те люди, которых ты смог привлечь, которые тебе помогли и поддержали. Но иногда бывает, что команда может мешать, как в классической истории с лебедем, раком и щукой. Поэтому имеет смысл попробовать оба варианта", – отметил Каримов.

Ранее сообщалось, что на инвестиционном портале столицы запустили сервис адресной помощи московскому бизнесу. Он поможет предпринимателям ориентироваться не только в федеральных, но и в региональных видах поддержки, в том числе в связи с распространением коронавируса. На данный момент предпринимателям доступно более 100 мер господдержки.