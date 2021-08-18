Сергунина: открыт прием заявок на новую программу "Московского акселератора"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стартовал прием заявок на участие в треке Transport & Mobility программы "Московский акселератор". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

До 12 сентября заявку на участие могут оставить стартапы в сфере транспорта и мобильности. Новый трек посвящен поиску перспективных решений в данных областях.

"Это уже 11 трек "Московского акселератора". Присоединиться к нему могут стартапы и инновационные компании, которые разрабатывают решения в области искусственного интеллекта и анализа больших данных, систем безопасности беспилотников, логистики, обучения и определения эффективности труда. Заявки принимаются до 12 сентября на сайте Московского инновационного кластера", – пояснила Сергунина.

Экспертное жюри определит 30 лучших стартапов, которые станут участниками акселерационной программы. Кандидатам необходимо продемонстрировать минимально жизнеспособный продукт (MVP), соответствующий одному из направлений трека, а также собрать команду, обладающую опытом создания технологий и управления бизнесом. Основатель стартапа должен лично участвовать в программе.

В течение девяти недель участники будут работать над новыми решениями. Они встретятся с потенциальными заказчиками и партнерами. Наиболее успешные команды смогут запустить оплачиваемое пилотное тестирование на партнерских площадках проекта, в числе которых известные компании, ГУП "Мосгортранс" и акселератор "Транспортные инновации Москвы".

Алексей Фурсин, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, при поддержке которого проводится программа "Московский акселератор", заявил, что к проекту регулярно присоединяются новые партнеры.

"Это значит, что она востребована не только среди разработчиков, но и среди корпораций. На данный момент партнерами проекта стали уже более 30 крупных российских и международных корпораций", – подчеркнул он.

Программа "Московский акселератор" стартовала в ноябре 2019 года, объединив представителей бизнеса, стартап-сообщества и правительства Москвы для масштабирования перспективных инновационных решений и поддержки технологических компаний. Девять отраслевых треков, запущенных в рамках проекта, уже завершились.

Ранее в Москве запустили акселератор креативных индустрий. Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в рамках акселератора запустят шесть треков – "Исполнительское искусство" (Performing Arts), "Мода и дизайн" (Fashion&Design), "Рекламные технологии" (AdTech), "Издательское дело/новые медиа" (Publishing/New Media), "Архитектура" (Architecture), "Искусство и музыка" (Art&Music). Основная акселерационная онлайн-программа завершится 31 августа.