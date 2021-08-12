Выпускники программы StartHub.Moscow привлекли 580 млн рублей инвестиций – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выпускники столичной программы развития технологического предпринимательства StartHub.Moscow смогли привлечь инвестиции на сумму 580 миллионов рублей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Участниками программы StartHub.Moscow стали 100 компаний, имеющих перспективные технологии в разных сферах. В течение пяти месяцев они развивали свой бизнес... <...> Большинство из них смогли увеличить выручку. 15 наиболее успешных проектов привлекли инвестиции на общую сумму 580 миллионов рублей", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Уточняется, что больше всего средств смогли привлечь разработчики платежной системы нового поколения, позволяющей работать с безналичными, электронными и цифровыми валютами. Полученные деньги они планируют потратить на развитие соответствующей инфраструктуры и выход на новые рынки.

Также финансовую поддержку получили платформа для онлайн-обучения детей программированию, сборке электрических схем, конструированию роботов, приложение для поиска и бронирования коворкингов по всей Москве, банковская платформа, автоматизирующая работу агентского и партнерского каналов финансовой организации, и другие проекты.

В настоящее время идет набор участников для второго потока программы StartHub.Moscow, который стартует в середине сентября. На нем преимущественно будут представлены проекты, занимающиеся развитием технологии искусственного интеллекта.

Ранее Сергунина рассказала об участниках акселератора GoGlobal, которые по его итогам сумели заключить с заказчиками из 24 государств контракты на сумму свыше 530 тысяч долларов.

Программа GoGlobal предназначена для столичных IT-компаний и помогает им выйти на зарубежные рынки. С конца 2020 года ее участники изучали иностранные языки, вели маркетинговую подготовку и улучшали бизнес-процессы. В конце обучения каждая компания представила собственную экспортную стратегию и план развития на ближайшие годы.

